Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

ISPARTA'da iki otomobilin çarpışması sonucu Hasan Sak yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saaterinde Isparta- Burdur yolu Gelincik mevkisinde meydana geldi. Ömür Benli'nin kullandığı 34 BSD 078 plakalı otomobil, Hasan Sak yönetimindeki 15 AAY 078 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Hasan Sak'ın sağlık görevlileirnce yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Benli ile otomobillerde bulunan 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Sak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.