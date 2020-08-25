Son dakika haberleri! Isparta'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı - Son Dakika

Isparta'nın Senirkent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 164 gram kubar esrar, 38 kök Hint keneviri, uyuşturucu kullanımı için yapıldığı değerlendirilen 3 aparat ele geçirdi. Operasyonda, M.Y, N.I ve İ.A. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.