Son dakika haberleri... Isparta'daki gasp olayının ikinci şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Isparta'daki gasp olayının ikinci şüphelisi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşanan gasp olayıyla ilgili aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Isparta'nın Aksu ilçesinde yaşanan gasp olayıyla ilgili aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Aksu ilçesine bağlı Yılanlı köyünde 24 Ağustos tarihinde bir gasp olayı yaşandı. Olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ç., 25 Eylül Cuma günü jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. JASAT, aranan M.M.Ö.'yü de bugün kent merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA
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