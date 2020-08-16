Son dakika haberleri: Isparta Emrespor'un başarı öyküsü

Yeni sezonda Isparta'yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Isparta Emrespor, istikrarlı ve azimli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ozan Gezer Başkanlığında ilk yılında Isparta 1. Amatör Futbol Ligi ve U-19 Ligi şampiyonu olan kırmızı-siyahlılar, Isparta Davrazspor'a son dakikalarda yediği golle mağlup olarak Bölgesel Amatör Futbol Ligi kıl payı kaçırmıştı.

"Emre Akademi'yi kurdular"

Bu yılda pandemi öncesinde 17'de 17 yaparak 51 puanla mutlu sona ulaşmasını bilen Isparta Emrespor, 97 gol atarak kalesinde sadece 6 gol gördü. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, kısa sürede Emre Akademi'yi de hayata geçirdi. Altyapısında 150 sporcusu bulunan Emrespor, ayrıca yaz ve kış okullarıyla da çocukları geleceğe hazırlıyor.

"Örnek bir kulüp olduk"

Kulübün futbolcularını taşımak için kendi ait bir otobüsü bulunduğunu dile getiren Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, "Tesisimizi de düzenleyeceğiz. Yeni sezonla ilgili çalışmalarımıza başladık. Yola çıkarken örnek bir kulüp olacağımızı söylemiştik. 2. Yılımızda Bölgesel Amatör Lig hedefimize ulaştık. Isparta'mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Emrespor olarak amatörde taraftarımızla da ses getirdik. Kadın taraftarlarımızda maçlarımıza geldi ve aile ortamı sağladık" dedi. - ISPARTA