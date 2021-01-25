Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı

25.01.2021 17:55

Son dakika genel haberi... Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı Teknik rapora göre günde 16 santim kayma yaşanıyor Kaymakam köye gelerek evlerini boşaltmak istemeyen köylülerle konuştu Kaymakam Ayaz: "Devletimiz vatandaşımızın yanında" Isparta'nın Sütçüler ilçesine...

Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı

Teknik rapora göre günde 16 santim kayma yaşanıyor

Kaymakam köye gelerek evlerini boşaltmak istemeyen köylülerle konuştu

Kaymakam Ayaz: "Devletimiz vatandaşımızın yanında"

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki 28 ev, bir cami ve bir fırının yer aldığı mahallenin heyelan tehlikesi nedeniyle acilen boşaltılması kararı alındı. Karar köylülere tebliğ edilirken, ilçe kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz, köye gelerek vatandaşlar konuştu. Kaymakam Ayaz, "Önceliğimiz vatandaşların güvenliği ve sağlığı" dedi.

Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaklaşık 120 kişinin yaşadığı Mandallar Mahallesi'nde heyelan tehlikesi boşaltma kararı alındı. Bu kapsamda 28 ev, bir cami, fırın ve bir lojman acilen boşaltılacak. AFAD ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler köye gelerek, vatandaşlara evlerini boşaltmaları için alınan kararı tebliğ etti. Sütçüler Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz da köyde vatandaşlarla konuştu. Köy halkı heyelanın köyün üst bölgesinde bulunan mermer ocağının hafriyatından kaynaklandığını iddia etti.

Günde 16 santim kayma yaşanıyor

AFAD, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, il özel idaresi ve üniversiteden akademisyenlerin yer aldığı ekip, köyde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemede Mandallar Mahallesi'nde günde 16 santim kayma yaşandığı belirlendi. Bunun üzerine mahallenin acilen boşaltılması kararı alındı.

İlk etapta KYK yurduna yerleştirilecekler

Köyde evleri acilen boşaltılması istenen köylüler ilk etapta ilçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirilecek. İsteyen vatandaşlara da AFAD aracılığıyla geçici süre için konteynır temin edilecek. Konteynır istemeyen vatandaşlara ise 15 bin lira afet yardımı ödemesi yapılacak.

"Devletimiz vatandaşımızın yanında

Köy halkının taleplerini dinleyen Kaymakam Göktuğ Kaan Ayaz, devletin vatandaşların yanında yer aldığını söyledi. Ayaz, "Can güvenliği olduğu için gelir getirici faaliyetlerinizi şu aşamada düşünmemek zorundayız. Konteynırlar gelene kadar yurtlara yerleştirilmek durumundasınız. Bizim önceliğimiz can güvenliğinizi sağlamak. Konteynırlar 10-15 gün içerisinde gelecek. O süre zarfında yurtlarda barınacaksınız" dedi.

"Mermer ocağının gitmesi sizin evlerinizin güvenliğini artırmayacak"

Köylülerin sorunun mermer ocağından kaynaklandığını iddia etmesi üzerine Ayaz, "Mermer ocağının faaliyetini durdurulsa, onlar çekip gitse bile sorun düzelmeyecek. Mermer ocağının gitmesi sizin evlerinizin güvenliğini artırmayacak. Biz mevzuat gereği yazılarımızı yazacağız. Konunun takipçisiyiz" diye konuştu."Heyelan evime dayandı Köy halkından Fatma Demirbaş, heyelan nedeniyle serasının göçtüğünü ve gelirinin kalmadığını söyledi. Demirbaş, "Heyelan evime de dayandı. Ben ne yapacağım? Yerimiz, yurdumuz gitti" dedi.

"Bir çözüm bulunsun istiyoruz Hanife Demirbaş da evinin yıkılma tehlikesi olduğunu söyledi. Demirbaş, "Buna sebep olan mermerci şahıs gelip bizim durumumuza bakmıyor. Devlet yanımızda ama çıkın diyor. Çıkınca nereye gideceğiz. Devlet ev yapacak fakat 20 yıl ödemesi olacakmış. Mermerci bizim evimize zarar verdi ama almıyor. Bu borcu nasıl ödeyeceğiz. AFAD can tehlikesi var diye 'hemen çıkın' diyor. Tamam ama nereye gideceğiz. Benim 2 çocuğum var. Teneke konteynırda nasıl duracağız. Bunun bir çözümü bulunsun istiyoruz. Kaymakam da geliyor sağ olsun bize yardım ediyor. Ama çıkın diyor. Biz mağduruz. Evimizin garantisini istiyoruz. 2 yıl konteynırda yaşayamayız" dedi.

Ahmet Demirbaş da evlerinden çıkmak istemediklerini belirterek, "Evimizden neden çıkalım. 70-80 yıl burada ömrümüz geçti. Bu memleketten dedelerimiz ninelerimiz geçmiş" diye konuştu. Öte yandan köyün durumuyla ilgili yarın kaymakamlıkta bir toplantı gerçekleştirileceği belirtildi.

Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı
Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı
Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı
Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı

Toprak Kayması, Sütçüler, Isparta, AFAD, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Isparta'nın bir köyünde heyelan nedeniyle 28 evin acilen boşaltılması kararı alındı - Son Dakika


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