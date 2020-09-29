Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: "İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: "İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık"

Son dakika haberine göre Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte korona virüsten dolayı ilk 5 ayda yaşanan ölüm sayısının Ağustos ayında katbekat arttığını belirterek, "Ağustos ayındaki ölümlü vaka sayımızın da şu ana kadar 2 katına çıktık" dedi.

Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı:

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte korona virüsten dolayı ilk 5 ayda yaşanan ölüm sayısının Ağustos ayında katbekat arttığını belirterek, "Ağustos ayındaki ölümlü vaka sayımızın da şu ana kadar 2 katına çıktık" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısı Müftülük toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya muhtarların yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya katıldı. Pandemiyle ve bağımlılıkla mücadele ana gündem maddesiyle gerçekleştirilen toplantıda muhtarlara bilgilendirmede bulunuldu.

"Salgını bir afet olarak görüyoruz"

Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Seymenoğlu pandemi sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür ederek bundan sonra da saha çalışmalarında muhtarların aktif şekilde rol almaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Vali Seymenoğlu, "Bu salgını bir afet olarak görüyoruz. Onun için elimizden geldiğince elbirliğiyle bu salgının üstesinden gelmeye çalışacağız. Tabi sadece muhtar arkadaşlarımız değil sizlerle beraber alanda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de zorluklar yaşıyor. Ne olur vatandaşlarımızı uyaralım, biraz daha sıkı ve ciddi uyarmamız lazım aksi takdirde bir köyün karantinaya alınması bir mahallenin veya sokağın karantinaya alınması orada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hem ekonomik olarak hem sosyal olarak en az 15 gün sıkıntı yaşamalarına sebep oluyor. Onun için bunu ne olur ciddiye alalım."

"Ağustos'taki ölümkü vaka sayısı şuanda 2 katına çıktı" dedi.

Isparta'da salgının ilk aylardan çok daha köyü devam ettiğine dikkat çeken Vali Seymenoğlu, "İlk 5 aydaki ölüm sayımızı Ağustos ayında katbekat aştık. Ağustos ayındaki ölümlü vaka sayımızın da şu ana kadar 2 katına çıktık. Bu ne demektir? Merkezdeki mahalle muhtarlarımızın vatandaşlarımıza yönelik biraz daha gayret içerisinde olması lazım. Tamam yorulduk hep beraber belki yorulduk ama yorulmak demek pes etmek demek pes edersek kaybederiz. Bu vaka sayıları daha da artar arttıkça da bu sefer sosyal hayata, ekonomik hayata yeniden farklı kısıtlamalar gelebilir. İdari para cezaları şu anda uygulanmaya başladı ve tahsilatı da başladı. Açılmış restoranlar, kafeler veya işte diğer berberler vesaire gibi açılan yerler sürekli denetleniyor. ve arkadaşlarımız ilk uyarıyı yapıyor, ikincide para cezası, üçüncüde kapatma işlemine başlıyoruz. Şimdi kulaktan kulağa zaten duymaya başlayacaksınız kapatmaya başladığımız onlarca iş yeri var. Vaka sayılarının arttığı hep beraber gözlemliyoruz. Bunun frenleyebilmemiz için bugüne kadar il ve ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uyulup uyulmadığına dair sizlerin ve bizlerin takiplerini devam ettireceğiz, biraz daha artırarak devam ettireceğiz. Ama eninde sonunda da bunu başaracağız bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Toplantı sonunda ise İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya pandemi başından bugüne kadar Isparta'da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken son aylarda yaşanan vaka ve ölüm artışlarına dikkat çekti. Karakaya filyasyon kapsamında olan vatandaşların 14 gün boyunca hiçbir şekilde ikametlerini terk etmemeleri çağrısında bulundu. - ISPARTA

Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık
Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık

Ömer Seymenoğlu, Ağustos, Isparta, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 20:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan önemli uyarı: 'İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık' - Son Dakika

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