Ispartakule'de anlamlı çadır - Son Dakika

Avcılar Belediyesi desteğiyle Ispartakule'de kurulan indirim çadırında şehit ve yardıma muhtaç aileler için ücretsiz kıyafet yardımı yapıldı. İndirim çadırında sağlık çalışanları için ise 1 alana 1 bedava kampanyası düzenlendi.

Avcılar Ispartakule'de geçtiğimiz günlerde markalar çadırının açılışı gerçekleştirilmişti. Birçok markanın yer aldığı çadırda pandemi neticesinde ekonomik sorunlar yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlar unutulmadı. Avcılar Belediyesi desteğiyle indirim çadırında şehit aileleri ve yoksul vatandaşlar için ücretsiz kıyafet desteği yapıldı. Organizasyon sahibi Engin Ilık ve Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri tarafından kıyafetler yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. İndirim çadırında pandemi sürecinde canı pahasına emek veren sağlık çalışanları da unutulmayarak, 1 alana 1 bedava kampanyası yapıldı. Markalar indirim çadırı 15 Ekim'e kadar hizmet verecek.

"Amacımız bu zor dönemde katkımız olması"

Organizasyon sahibi Engin Ilık, böyle bir yardım faaliyetinin içinde olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Avcılar Belediyesi desteğiyle yapıyoruz. Bu zor dönemde bizler için çalışan sağlık çalışanlarına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek güzel. Hem onlar için kampanyamız var hem de Avcılar'da oturan yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunacağız. Bu zor günlerimizde sağlık çalışanları ve yoksul vatandaşlarımızı unutmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Pandemi döneminde kampanya başlatmaları bizim yararımıza oldu"

Sağlık çalışanı Esra Coşkun çok mutlu olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanlarına pandemi döneminde bu şekilde kampanya başlatmaları tabii ki bizim yararımıza oldu. Özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak çalışıyorum. Böyle bir kampanya yaptıkları için esnaf arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL