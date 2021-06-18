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Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı

18.06.2021 09:49
Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı, System.String[]

Son dakika haber... Isparta Belediyesi'nin hayata geçirmek istediği Ispartaray projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kente gelen heyet, fizibilite çalışması başlattı.

Isparta Belediyesi'nin hayata geçirmek istediği Ispartaray projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kente gelen heyet, fizibilite çalışması başlattı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kentteki ulaşım sorununu çözme adına, seçim döneminde vaat ettiği projelerin başında Ispartaray geliyor. Başkan Başdeğirmen'in vizyon projelerinden birisi olan Ispartaray ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığından şehre gelen bir heyet Ispartaray projesi için fizibilite çalışması başlattı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında yapılan toplantıda Ispartaray projesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Ispartaray Projesini uygulanabilir olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen, "Amacımız Isparta'ya kalıcı bir eser bırakmak, memleketimize faydalı hale getirmek" dedi.

"Bakanlığımız konuyla çok ilgilendi"

Tren Garına yapılacak Millet Bahçesindeki canlılığı daha ileri noktaya taşımak istediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, "Yeni Çünür ve İstanbul yolundaki eski Gülkent Devlet Hastanesinin bulunduğu alan bizim genişleme alanımız. O bölgede 5 sene içerisinde 50 bin insan yaşayacak. Bu projemizle canlılığı oraya da taşıyacağız" dedi. Başdeğirmen, "Şehrimiz bir tek ana arter üzerinde takılmış kalmış. Keçiborlu, Gönen, Mehmet Tönge, üniversite yönünden gelen tüm araçlar Mimar Sinan Caddesinden geçiyor. Seçim dönemindeki sözümüzden birisi alternatif demiryolu ile üniversitedeki KYK'ya gidebilmekti. Bu bölgede yerleşim de çoğaldı. KYK 8 bin kişilik oldu. 1002 konutluk TOKİ'nin ihalesi yapıldı, önümüzdeki ay temeli atılacak. 1500 konutluk TOKİ yapılması için eski hastanenin yıkımına başladık. Büyük ovanın ilerisinde kalan üniversiteden sonraki kısım bizim genişleme alanımız. Şu an o bölgede ortalama 25 bin insan yaşıyor, 5 sene sonra oradaki nüfus 50 bine ulaşacak. Yani şehrimizin 5'te biri. Amacımız 50 bin insanımızı rantabıl şekilde bu hat üzerinde dağıtabilmemiz. Elektrikli tren hattımızı açabilmemiz. Bakanlığımızdan gelerek bu konuya gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın bakanım konuyla çok ilgilendi. 10 gün içerisinde sizler buraya geldiniz" görüşlerinde bulundu.

"50 bin kişi için altyapı hazırlıyoruz"

Ispartaray projesini yaparak, seçim döneminde verdikleri bir sözü daha yerine getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Başdeğirmen, "Bizim şehrimizin sorunu geleceği görmeden beklemek. Ama biz bu projeyi yaparsak, Isparta'ya uzun yıllar hizmet veririz" diye konuştu. Başdeğirmen, yeni yerleşim bölgelerinin yağmur suyu, kanalizasyon, içme suları altyapı çalışmalarına başlandığını belirterek, "50 bin kişinin yaşayabileceği bir şekilde altyapı hazırlıyoruz. Amacımız, iyi bir proje, iyi bir değerlendirmeyle bu çalışmaları vatandaşımızın hizmetine sunmak" dedi.

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Ispartaray Projesi ile ilgili fizibilite çalışması yapılacak. Ortaya çıkacak fizibiliteyle Ispartaray'a start verilecek. - ISPARTA

Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı
Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı
Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı

Adil Karaismailoğlu, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Ispartaray projesi için bakanlık fizibilite çalışması başlattı - Son Dakika Ekonomi


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