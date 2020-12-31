İsrail, 2020 yılında 4 bin 400 Filistin vatandaşını gözaltına alındı - Son Dakika

İsrail, 2020 yılında 4 bin 400 Filistin vatandaşını gözaltına alındı

31.12.2020 16:44
İsrail, 2020 yılında 4 bin 400 Filistin vatandaşını gözaltına alındı, System.String[]

Birçok kurum ve dernek tarafından, İsrail'in 2020 yılında gözaltına aldığı Filistin vatandaşlarının sayısı hakkında yürütülen ortak çalışmaya ilişkin raporda, İsrail tarafından 2020 yılında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 bin 400 Filistin vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Birçok kurum ve dernek tarafından, İsrail'in 2020 yılında gözaltına aldığı Filistin vatandaşlarının sayısı hakkında yürütülen ortak çalışmaya ilişkin raporda, İsrail tarafından 2020 yılında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 bin 400 Filistin vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin'de İsrail baskısı devam ederken birçok dernek ve kurum bölgede halkın yaşadığı baskıya dikkat çekmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gözaltı ve Eski Gözaltı Komisyonu, Filistinli Mahkumlar Birliği, Mahkum Destek ve İnsan Hakları Derneği (Addameer for Prisoners) ve Wadi Hilweh Haber Merkezi tarafından 2020 yılında İsrail hapishanelerinde gözaltına alınan Filistin vatandaşları hakkında hazırlanan ortak bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporlara göre, İsrail hapishanelerinde 2020 yılı sonunda, 170'i çocuk ve 40'ı kadın olmak üzere toplamda 4 bin 400 Filistin vatandaşının gözaltına alındığı ifade edilerek, 26 Filistinlinin ise 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın öncesinden beri halen mahkum tutulduğuna dikkat çekildi.

Açıklanan raporda, 380 Filistinlinin halen idari gözaltında tutulduğunun altı çizilerek, bu yıl 4 mahkumun gözaltı sırasında sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Filistinli mahkumlardan 700 kişinin hasta olduğunun ifade edildiği raporda, hasta mahkumlar arasından 300'lişinin kronik, 10 kişinin ise kanser hastası olduğu ve özel tıbbi desteğe ihtiyaç duydukları belirtildi.

Yapılan araştırmalara göre, İsrail tarafından gözaltında tutuldukları sıra hayatını kaybeden Filistinlilerden 8 kişinin cansız bedenlerinin İsrail tarafından defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için halen ailelerine iade edilmediği kayda geçerken, İsrail'in cenazeleri Filistin ile gelecekteki anlaşmalarda üstünlük sağlamak amacıyla alıkoyduğu iddia ediliyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

Filistin, Gözaltı, İsrail, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, 2020 yılında 4 bin 400 Filistin vatandaşını gözaltına alındı - Son Dakika


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