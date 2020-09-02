İsrail Güvenlik Kabinesi, saldırı düzenledikleri sırada ya da saldırı teşebbüsünde bulundukları sırada şehit olan Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeme kararı aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi, Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, "Hamas ile bağlantısı olmasa dahi" Filistinlilerin alıkonulan naaşlarını "iade etmeme" talebini onayladı.

Gantz, Filistinlilerin cenazelerini teslim etmemenin, İsrail'in ulusal güvenliğini sağlamanın bir parçası olduğunu öne sürdü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da, İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin naaşlarını alıkoyma ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

İsrail, 1967'den bu yana onlarca Filistinlinin naaşını alıkoyuyor. Aileler ise ölen yakınlarının İslami usüllere göre defnedileceği bir mezarlarının olmasını istiyor. Bazı Filistinlilerden de yıllardır haber alınamıyor. Bu kişilerin aileleri de kayıplardan İsrail'i sorumlu tutuyor.