İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu - Son Dakika
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İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu

07.03.2022 10:28

İsrail'in Al-Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından 2 Filistinli küçük çocuğun alıkonulduğu bildirildi.

İsrail'in Al-Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından 2 Filistinli küçük çocuğun alıkonulduğu bildirildi.

İsrail'in Al Isawiya bölgesinde İsrail güçleri tarafından bu kez 2 küçük Filistinli çocuk alıkonuldu. İsrail askerlerinin, korkan çocukların ağlayışlarına aldırış etmeden götürmeye çalışması dikkat çekti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 2 çocuğu daha gözaltına alarak Kudüs'te bulunan soruşturma merkezlerine götürdüğü belirtildi.

Yetkililer, Şubat ayı boyunca 165 Filistinlinin gözaltına alındığını açıklamış, geçtiğimiz haftada İsrail güçleri Kudüs yakınlarında bulunan Bab Al-Amud'da Filistinli bir kız çocuğu darp etmiş ve yaralamıştı.

(Muhammed Rabah/ İHA)

İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu
İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu
İsrail askerleri 2 Filistinli çocuğu alıkoydu

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İsrail, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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