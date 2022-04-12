Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

12.04.2022 22:08
Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haberleri... İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentindeki Haduri Üniversitesinde İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 51 Filistinliye ilkyardım müdahalesinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle vurulmuş olmak üzere 17 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 34 kişinin de gaz bombası sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Haduri Üniversitesi öğrencilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlikler yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Batı Şeria'nın Nablus Kentinde Çatışmalar Batı Şeria'nın Nablus Kentinde Çatışmalar Son dakika: Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı Son dakika: Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
21:19 Boş arazide bulunan iki cansız bedenle ilgili yeni detay ortaya çıktı!
20:46 Ukrayna: Rusya ile müzakereler videokonferans yoluyla devam ediyor
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
20:39 İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye zam yanıtı: Klasik araçların deposunu kaça doldurduğunu açıklasın
20:27 Edirne'de lavaş fırınının sahibi konuştu: Yaşanan olay tamamen komplo
20:20 Pep Guardiola'nın, gazeteciden aldığı haberden sonra nutku tutuldu
19:45 2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 22:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement