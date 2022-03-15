Son dakika haberleri! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

15.03.2022 10:37
Son dakika haberleri! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü

Son dakika gelişmesine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, 9 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ve Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi.

Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Balata Mülteci Kampı'nda 17 yaşındaki Filistinli Nadir Reyyan'ı öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir Filistinlinin daha İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlinin 20'li yaşlardaki Ala Şiham olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca aynı olayda 6 Filistinli gencin de gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşattığını ve bir Filistinliyi gözaltına aldığını aktardı.

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Mülteci Kampı, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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