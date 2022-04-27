Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü

27.04.2022 11:09
Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika gündem haberi... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda bir Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki mülteci kampı ve civardaki beldelere baskın düzenledi.

Baskınlarda Burkin beldesinden 21 yaşındaki Filistinli Ahmed Muhammed başına isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti, 3 kişi de gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinli direniş örgütü İslami Cihad Hareketi, Cenin'de öldürülen Filistinlinin mensubu olduğunu duyurdu.

İsrail güçleri 12 kişiyi gözalına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Cenin'e düzenlenen baskınlarda silahlı çatışmalar çıktığı ve 12 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 7 Nisan'da Tel Aviv'de üç İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenledikten sonra öldürülen Filistinli Raid Hazım'ın ailesinin evi için yıkım emri çıkarıldığı kaydedildi.

Ramazan ayına girerken İsrail ve Filistin'de gerilim ve şiddet artmıştı. İsrail'de düzenlenen üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmiş, bu olaylarda saldırganlardan ikisinin Cenin beldesinden olduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusunun nisan boyunca işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlar ve çıkan olaylarda 4'ü çocuk en az 24 Filistinli öldürülmüştü.

YORUMLAR
500
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti İsrail askerlerinin Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:57 İçişleri Bakanlığı maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi 81 il valiliklerine yolladı!
10:53 Erkekler için doğum kontrol hapı çalışmalarında sona gelindi: Gebeliği yüzde 99 oranında engelliyor
10:50 Herkes Kürt oylarının peşinde! Araştırmacı Yeğen: İktidar nötralize etmek, muhalefet yanına çekmek istiyor
10:46 Altılı masa atağa geçti: Bugün 3 farklı komisyon toplanacak!
10:38 5 yıllık evlilik tek celsede bitti! Ceren Monay Fransız eşinden boşandı
10:34 Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı: 57 terörist etkisiz hale getirildi
10:27 Eski AK Partili vekil Gezi kararını eleştirince Uşak Valisi olan eşi merkeze çekildi
10:09 Seda Sayan yeni eşiyle arasındaki yaş farkı haberlerine fena bozuk: Adamın 11 yaşında çocuğu var
10:06 İktidar da muhalefet de "dönsünler" derken, "Suriye'ye dönmem" diyen mültecilerin oranı yüzde 78'e çıktı
10:02 Doğu Perinçek'ten Gezi kararlarına tepki: Gezi'de biz de vardık, güçleri yetiyorsa beni de alsınlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 11:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement