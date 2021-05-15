Son dakika haberleri... İsrail askerleri Nekbe'nin 73'üncü yılında Batı Şeria'da Filistinli göstericilere saldırdı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentin yakınlarında Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Filistinliler, Nekbe'nin 73'üncü yılında Gazze Şeridi'ne destek amacıyla Ramallah'ın kuzeyindeki Beit-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistinli gençler ise yolda araç lastikleri yakarak, İsrail askerlerine taşlarla karşılık verdi.

Bölgede yaşanan olaylarda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir rapor kaydedilmedi.

İsrail askerleri El-Halil'de bir Filistinliye ateş açtı

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerine araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı, "saldırganın etkisiz hale getirildiği" aktarılırken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.