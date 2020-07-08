Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki "ilhak" protestosuna müdahale - Son Dakika

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki "ilhak" protestosuna müdahale

Son dakika haberi... İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Tel Aviv yönetiminin bölgenin bazı kısımlarını "ilhak" planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Tel Aviv yönetiminin bölgenin bazı kısımlarını "ilhak" planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

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Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli genç, El-Halil'deki Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde İsrail'in ilhak planını protesto etti.

Gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bunun üzerine Filistinli gençler de çevrede araç lastiklerini yaktı, askerlere taş atarak karşılık verdi.

Görgü şahitleri, çok sayıda Filistinlinin atılan gazdan etkilendiğini aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini belirtmişti.

Batı Şeria, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 22:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki 'ilhak' protestosuna müdahale - Son Dakika
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