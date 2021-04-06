Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! İsrail askerlerinin Kudüs'te şehit ettiği Filistinli Mansur son yolculuğuna uğurlandı
06.04.2021 22:49
Son dakika haberler: Görüntü Dökümü: Şehit yakınlarından detay Cenazenin omuzlarda taşınması Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Görüntü Dökümü:
Şehit yakınlarından detay
Cenazenin omuzlarda taşınması
Slogan atarak yürüyüş yapılması İsrail askerleri tarafından Kudüs'ün kuzeybatısında şehit edilen Filistinli Usame Sıddık Mansur için Biddu beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Son Dakika Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Askerden döndükten sonra gezmeye çıkan genç, feci kazada yaşamını yitirdi Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti