Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

30.06.2022 16:05
Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi

Son dakika haber... İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateşte aldığı yara nedeniyle 25 Haziran'da hayatını kaybeden ve naaşı dün teslim edilen Filistinli Muhammed Abdullah Hamid'in (16) cenazesi defnedildi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateşte aldığı yara nedeniyle 25 Haziran'da hayatını kaybeden ve naaşı dün teslim edilen Filistinli Muhammed Abdullah Hamid'in (16) cenazesi defnedildi.

Ramallah'daki Filistin Sağlık Kompleksinden alınan Hamid'in naaşı, doğduğu yer olan Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesine getirildi ve kılınan cenaze namazının ardından belde kabristanına defnedildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Filistin bayrakları taşındı, İsrail'in ihlallerini kınayan sloganlar atıldı.

İsrail ordusu 24 Haziran'da, Yahudi yerleşimcilerin araçlarının geçtiği bir ana caddeye taş atacağı gerekçesiyle, Hamid'in gerçek mermiyle vurulduğunu belirtmişti.

Hamid, yaralanmasının ardından İsrail güçleri tarafından Kudüs'te İsrail'e ait Ayn Karim Haddasa Hastanesine kaldırılmıştı.

Filistin devlet televizyonu 25 Haziran'daki haberinde, bir gün önce aldığı yara nedeniyle Hamid'in hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

İsrail makamları, Filistinli gencin naaşını Filistin tarafına dün teslim etmişti.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci vurarak öldürdü
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement