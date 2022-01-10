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Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Bennett, Macar mevkidaşı Orban'la ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Bennett, Macar mevkidaşı Orban'la ikili ilişkileri görüştü

10.01.2022 23:24
Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Bennett, Macar mevkidaşı Orban'la ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haberler: İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ilişkileri ele aldı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ilişkileri ele aldı.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, Macar mevkidaşı Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasında ilk kez gerçekleşen görüşmede Bennett, Macaristan'ın uluslararası platformlarda İsrail'e verdiği kararlı destek için Orban'a teşekkür etti.

Bennett ve Orban'ın çeşitli alanlarda iş birliğini ve düzenli teması sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Macaristan Başbakanı Orban, Haziran 2021'de başbakanlık koltuğuna oturan Bennett'e bir mektup yazarak tebriklerini iletmişti.

Orban mektubunda, "İsrail'in emniyet ve güvenliğine olan bağlılığımızı ve uluslararası arenada taraflı ve haksız yaklaşımlara karşı İsrail'e verdiğimiz desteği bir kez daha teyit etmek benim için bir ayrıcalıktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Naftali Bennett, Viktor Orban, Macaristan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Bennett, Macar mevkidaşı Orban'la ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Bennett, Macar mevkidaşı Orban'la ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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