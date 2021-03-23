Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beersheba'daki bir restoranda bulunduğu sırada, şehrin yakınlarına füze düştüğü bildirildi.
23.03.2021 21:22
Gelen son dakika haberlerine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beersheba'daki bir restoranda bulunduğu sırada, şehrin yakınlarına füze düştüğü bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beersheba'daki bir restoranda bulunduğu sırada, şehrin yakınlarına füze düştüğü bildirildi. - TEL AVİV
İsrail, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beersheba'daki bir restoranda bulunduğu sırada, şehrin yakınlarına füze düştüğü bildirildi. - Son Dakika
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