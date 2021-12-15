Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı, Filistin'deki yasa dışı yerleşimcileri "koruyucu kalkana" benzetti - Son Dakika

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcileri "koruyucu kalkan" olarak nitelendirdi.

İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Omer Barlev'in dün gerçekleştirdiği bir görüşme sonrası "yerleşimci şiddeti" ifadesini kullanması üzerine Bennet, sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bennett, " Batı Şeria'daki yerleşimciler onlarca yıldır şiddet ve teröre maruz kaldı. Yerleşimciler, hepimiz için koruyucu kalkandır. Onları eylemlerimiz ve sözlerimizle desteklemeli, güçlendirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Yasa dışı yerleşimcilere arka çıkan Bennett, her toplulukta "istisnalar olabileceğini", buna işaret edilmesi gerektiğini ancak "tüm bir grup adına çıkarım yapılmaması gerektiğini" savundu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Barlev, dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD'li yetkilinin "yerleşimci şiddeti, bölgesel gerilimin azaltılması ve Filistin yönetiminin güçlendirilmesi" başlıklarına ilgi gösterdiğini ifade etmişti.

"Koruyucu kalkan"a Filistinlilerden, "yerleşimci şiddeti"ne İsrail sağından tepki

İsrail Meclisinde Filistinli Arap nüfusu temsil eden Ortak Arap Listesi'nden Eymen Avde, Bennett'ın yerleşimci şiddetini "istisnai durum" olarak görmesine tepki gösterdi. Avde, yalnızca bir yılda Filistinlilere yönelik yerleşimciler tarafından 500 saldırı gerçekleştirildiğine işaret ederek, bu yaşananların sadece "saldırıya uğrayan Filistinlilerin hayatı yerine yerleşimcilerin ele geçirdiği toprakları kutsal kabul edenler için istisnai bir durum olabileceğini" ifade etti.

Bennett'ın da parçası olduğu İsrail sağı ve koalisyonun içinden ise Barlev'in yasa dışı Yahudi yerleşimcilere hak örgütlerinin sıkça atfettiği "yerleşimci şiddeti" ifadesini kullanmasına tepki gösterildi.

İçişleri Bakanı Ayalet Shaked, yerleşimcileri "yeryüzünün tuzuna" benzeterek, Yahudi yerleşimcilerin "sadece Yahudi oldukları için Filistin yönetiminin desteğiyle molotofkokteylli ve taşlı saldırılara uğradıklarını" iddia etti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu B'tselem, kasım ayında yayımladığı raporunda, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yerleşim biriminde 440 bin kadar yasa dışı Yahudi yerleşimcinin yaşadığı bilgisini paylaşmıştı.

Raporda, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin, ele geçirmek istedikleri topraklardaki Filistinli nüfusa "fiziksel şiddet, taş atma, tehdit etme, tarlalarını yakma, ağaçlarına ve ürünlerine zarar verme, mahsullerini çalma, gerçek mermilerle ateş açma, evlerini ve arabalarını tahrip etme, nadiren de cinayete varan" şiddet yollarına başvurduğu kaydedilmişti.

B'tselem ayrıca 2021 yılı başından eylül ayına kadar 251'i Filistinli çiftçilere olmak üzere Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 451 saldırı kaydettiğini bildirmişti.