Son dakika haberleri! İsrail Başbakanı Netanyahu: "İsrail halkı seçim propagandası değil, aşı istiyor" - Son Dakika

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsraillilerin korona virüs aşısına ihtiyacı olduğunu ve birliği seçtiklerini söyleyerek şu anda sandık başına gitmeye gerek olmadığını ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde gerçekleştirdiği basın toplantısında muhalefetin İsrail parlamentosu Knesset'i feshetme önerisiyle birlikte "Mavi-Beyaz" partisinin oylamasını eleştirerek Mavi ve Beyaz Hareketi'nin lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ı seçimlerin yolunu kesmeye çağırdı. Netanyahu, "Böyle günlerde sandık başına gitmemeliyiz. İsrail halkı seçim değil, birlik istiyor, seçim propagandası değil, aşı istiyor. Koronadan öğrendiğimiz şey, virüs sağ ile sol arasında ayrım yapmıyor. Bir araya gelerek siyasi çıkar bir kenara bırakılmalıdır" dedi.

Netanyahu, "Maalesef Benny Gantz, sorunları olmadığı için muhalif Yeş Atid-Telem Partisi Başkanı Yair Lapid ve Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett'in arkasında. Sorumlulukları yok, bu yüzden başka bir seçim yapmaya hazırlar. İsrail halkı sorumluluk istiyor, birlik ve kendileri için çalışan bir hükümet istiyor" şeklinde konuştu. Basit olmayan güvenlik sorunlarının olduğunu belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız her zaman bize saldırmaya çalışıyor. Tekrar ediyorum, bize zarar vermeye çalışanlara zarar vereceğiz" dedi.

Mavi ve Beyaz Hareketi'nin lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Netanyahu'nun açıklamalarına cevap vererek, "Manevra zamanı bitti, örtbas etme ve yalanlar yolculuğu bitti, eylemlerin sınavı geldi" dedi.

Öte yandan İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesine ilişkin öneri bugün Knesset Genel Kurulu'nda sunuldu. "Yesh Atid-Telem" bloğu tarafından sunulan Knesset'in feshedilmesi önerisi kabul edildi. Knesset'in feshedilerek dördüncü genel seçimin gerçekleştirilmesini içeren öneri 61'e 64 oyla kabul edildi. Önerinin yasalaşması için parlamentoda yapılacak 3 oylamada da kabul edilmesi gerekiyor. Gantz dün, partisinin "Yesh Atid-Telem" bloğu tarafından Knesset Genel Kurulu'nda sunulacak olan İsrail Parlamentosu Knesset'in feshedilmesi önerisine olumlu oy vereceğini duyurmuştu. - TEL AVİV