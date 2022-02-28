Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak

28.02.2022 16:40
Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak

Son dakika gündem haberi... İsrail, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü oturum sonunda çıkması beklenen Rusya'ya yönelik kınama metni için lehte oy kullanacağını belirterek, önceliğinin Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ile Yahudi toplumu olduğunu bildirdi.

İsrail, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü oturum sonunda çıkması beklenen Rusya'ya yönelik kınama metni için lehte oy kullanacağını belirterek, önceliğinin Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ile Yahudi toplumu olduğunu bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin BM Genel Kurulu'nda yapılacak olağanüstü toplantı sonunda Rusya-Ukrayna savaşına yönelik karar metni oylamasında lehte oy kullanacağını duyurdu.

Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımları incelediklerini ve bunun İsrail ekonomisine etkilerini değerlendirmek için bakanlıklar arası bir ekip kurduklarını aktaran Lapid, Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere yarına kadar ülkesinden insani yardım taşıyan 3 uçağın havalanacağını duyurdu.

İsrail, ABD'den "anlayış" istedi

ABD'nin kendileri için "en önemli müttefik olduğunu ve olacağını" vurgulayan Lapid, Washington yönetiminden "iki noktada İsrail'in dikkatli olması gerektiğini anlamalarını" istedi.

Lapid, "Birinci olarak, bizim Rusya ile güvenlik sınırımız var. Rusya, Suriye'deki en önemli askeri güç ve kuzey sınırımızdaki İran yayılmasına karşı savaşımızda, aramızdaki iş birliği mekanizmamız bize büyük oranda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

İkinci olarak ise savaş nedeniyle yaklaşık 4 bin kadar İsrail vatandaşının Ukrayna'yı terk ettiğine işaret eden Lapid, binlerce İsrail vatandaşının hala Ukrayna'da bulunduğunu ve 18 bin kadar Yahudi'nin İsrail'e göç etmek için uygun olduğunu aktardı.

Lapid, "Ukrayna'nın ağır çatışmaya sahne olduğunu ve hiçbir İsrailli ya da Yahudi'yi geride bırakmayacaklarını" söyledi.

Sınır geçiş noktalarının yoğun olduğuna, iletişim hatlarının çöktüğüne, yanlış bilgilerin dolaştığına, İsrailliler ve Yahudilerin Ukrayna'yı terk eden yüz binlerce sığınmacı arasında kaldığına işaret eden Lapid, "Bizim işleyiş prensibimiz açık; İsraillilerle, Yahudilerle ilgileniyoruz, kalbimiz Ukrayna vatandaşlarıyla beraber." ifadesini kullandı.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail, BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan bir karar için lehte oy kullanacak - Son Dakika


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