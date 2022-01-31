Son dakika haberleri... İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Husilerin füze saldırısına rağmen BAE ziyaretine devam edecek - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Husilerin bu gece Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği balistik füze saldırısına rağmen Abu Dabi ziyaretini sürdüreceği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Eylon Levi, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Herzog'un resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi'de bulunduğu sırada bu ülkeye füze saldırısında bulunmasına ilişkin AA'ya açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretini yarıda bırakmayacağını aktaran sözcü, "Ziyaretin planlandığı gibi devam etmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

Husilerden BAE'ye yeni füze saldırısı

BAE Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husi güçlerinin bugün BAE'ye balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu.

Açıklamada, balistik füzenin BAE hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi.

Füzenin kalıntılarının yerleşim bölgelerinin dışına düştüğü için saldırıda herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.