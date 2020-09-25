Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti

Son dakika haberine göre İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük en yüksek ölüm kaydedildi.

Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti, System.String[]

İsrail'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle günlük en yüksek ölüm kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bir günde 59 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı ve Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı olduğu vurgulandı. Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 1378'e ulaşırken, virüs tespit edilen kişi sayısı 214 bin 458'e ulaştı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs ölümü gerçekleşti - Son Dakika Dünya

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