Son dakika haberleri! İsrail'de karantina kararının ardından 100 binden fazla kişi işsiz kaldı - Son Dakika

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

İsrail Ulusal İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 17-23 Eylül tarihlerinde 110 bin kişi işsizlik başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 472 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 802 bine yükseldi.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 206 bini geçerken, 1335 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.