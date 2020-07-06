Son dakika haberleri... İsrail'de korona virüs kısıtlamaları geri getiriliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... İsrail'de korona virüs kısıtlamaları geri getiriliyor

Son dakika habere göre İsrail'de korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle birçok kısıtlama geri getiriliyor.

İsrail'de korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle birçok kısıtlama geri getiriliyor.

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İsrail'de korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs gündemi ile Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınında alınması önerilen tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından yapılana açıklamada yüzme havuzlarının, barların, gece kulüplerinin ve etkinlik merkezlerinin yeniden kapatılacağı duyuruldu. Restoranlara kapalı alanda 20 müşteri, açık alanlarda ise 30 müşteri sınırlaması getirildi. Sinagoglarda ise aynı anda 19 kişinin ibadet etmesine izin verilecek. Getirilen kısıtlamaların ilerleyen saatlerde parlamento tarafından onaylanması bekleniyor.


Öte yandan Netanyahu'nun, toplantıya başlamadan önce kabinesine "Karantinadan bir adım uzağız" dediği iddia edildi.


İsrail'de toplam korona virüs vaka sayısı 30 bin 162'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 332'ye ulaştı. - TEL AVİV

Koronavirüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail'de korona virüs kısıtlamaları geri getiriliyor - Son Dakika
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