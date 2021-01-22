Son dakika haberleri... İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 6 kişi gözaltına alındı

22.01.2021 15:17
Son dakika haberleri... İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 6 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberleri: İsrail polisi, Tel Aviv yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina uygulamasını Bney Brak kentinde protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Harediler) 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, Tel Aviv yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği karantina uygulamasını Bney Brak kentinde protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden (Harediler) 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, karantina uygulamasını protesto eden Haredilerin gece saatlerinde Bney Brak'ın çeşitli noktalarında ve ana arterlerde araç lastikleri yaktıkları ve polise taşlarla saldırdıkları belirtildi.

Açıklamada, polisin göstericilere müdahale ettiği ve en az 6 kişiyi gözaltına aldığına dikkat çekilerek, Bney Brak'taki protesto gösterilerine müdahalenin devam edeceği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, koronavirüsün tedbirlere uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler arasında daha hızla yayıldığına vurgu yapıldı.

Haberde, Bney Brak'ta yaşanan olaylarda Haredilerin, İsrail polisine şiddetle saldırdıklarına dikkat çekildi.

Netanyahu'dan tepki

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Haredilerin polise saldırılarını "şiddetle" kınayarak şunları söyledi:

"Bney Brak'ta faaliyet gösteren İsrail polis kuvvetlerine yönelik şiddeti şiddetle kınıyorum ve sağlık bakanlığının hayat kurtaran düzenlemelerini korumak isteyen kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum. Ayrıca her şeyden önce kadın polis memurlarına el kaldıranlara karşı olmak üzere, kanunları ihlal edenlere karşı çok çalışacağız."

İsrail hükümeti salı günü, iki hafta önce başlayan sıkı karantina uygulamasını, Kovid-19 vaka sayısındaki sürekli artışın ardından bu ayın sonuna kadar uzatma kararı almıştı.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

Tel Aviv, Protesto, Ortodoks, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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