Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

27.03.2022 22:54

Son dakika habere göre İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.

Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı
Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

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İsrail, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İsrail'de silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı - Son Dakika
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