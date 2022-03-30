Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı

30.03.2022 18:11

Son dakika gündem haberi: İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'da dün düzenlenen silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'da dün düzenlenen silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Polis tarafından saldırıya ait vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, polislerin olay yerine motosikletle intikal ettiği ve saldırganı vurarak etkisiz hale getirdikleri görüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, 26 yaşındaki Diaa Hamarsheh adlı saldırganın terör örgütü üyeliği ve intihar saldırısı planlamaktan 2,5 yıl İsrail'de hapis yattığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail'in güneyinde yer alan Beerşeba kentinde 22 Mart'ta bıçaklı saldırı düzenlenmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Hadera kentinde 27 Mart'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlenen saldırıda ise 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı
Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı
Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail'deki silahlı saldırıya ait polis kamerası görüntüleri yayınlandı - Son Dakika


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