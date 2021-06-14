Son dakika haberleri! İsrail'de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İsrail'de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi

Bir son dakika haberine göre - İsrail'de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi İsrail'de güvenoyu alan hükümet, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'te bulunan resmi konutunda bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi.

- İsrail'de yeni hükümet aile fotoğrafı çektirdi KUDÜS - İsrail'de güvenoyu alan hükümet, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'te bulunan resmi konutunda bir araya gelerek aile fotoğrafı çektirdi. İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümetinin, dün İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) güvenoyu almasıyla 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona ermişti. Yeni hükümette görev alan Bakanlar, bugün Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'te bulunan resmi konutunda aile fotoğrafı için bir araya geldi. Çekim sırasında Reuven Rivlin, İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile tokalaştı.

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