İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından 1 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılar devam ediyor. Son olarak İsrail'in dün Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarının ardından 1 Suriyeli askerin hayatını kaybettiği, 5 askerin ise yaralandığı bildirildi. Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e misilleme bir saldırı gerçekleştirileceği üzerine İsrail de belirli bölgelere saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Fırlatılan füzelerin ardından İsrail basını, füzelerin İsrail hava sahasını geçtiği ve havada patladığı, ülkede roket uyarı sirenleri çalınarak alarma geçildiği bildirdi. Suriye, İsrail'in daha önce Şam'a fırlattığı füzelerin de düşürüldüğünü belirtti.

İsrail, son 10 yıldır Suriye'de İran güçlerinin bulunduğu gerekçesiyle bölgeye sık sık hava saldırıları gerçekleştiriyor.

(İHA)