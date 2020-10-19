İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu

19.10.2020 00:06

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani'ye geçtiğimiz Eylül ayında iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasının devamı olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani'ye geçtiğimiz Eylül ayında iki ülke arasında imzalanan barış anlaşmasının devamı olarak, Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı. Bugün İsrail ve Bahreyn arasındaki ilişkileri güçlendirme kapsamında "Diplomatik, Barışçıl ve Dostane İlişkilerin Tesisine İlişkin Ortak Tebliğ" de dahil olmak üzere sekiz anlaşma imzalandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ise Bahreynli mevkidaşı Abdul Latif Al-Zayani'ye barış anlaşmasının devamı olarak Bahreyn'in başkent Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için resmi talepte bulundu. - MANAMA

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu

İsrail Büyükelçiliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Manama, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar MHP Grup Başkanvekili Akçay: Berberoğlu hadisesinde asıl yargılanması gereken kişi Kılıçdaroğlu Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak
KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti         
23:44
KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimin kesin sonuçları açıklandı! İşte adayların aldığı oy oranı         
23:01
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı         
22:01
Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı         
21:09
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 00:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei