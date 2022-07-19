Son dakika haberleri! İsrail Genelkurmay Başkanı, askeri ilişkileri geliştirmek için Fas'ta - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İsrail Genelkurmay Başkanı, askeri ilişkileri geliştirmek için Fas'ta

19.07.2022 13:28
Son dakika haberleri! İsrail Genelkurmay Başkanı, askeri ilişkileri geliştirmek için Fas'ta

Son dakika gündem haberi... İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Fas'a "iki ülke tarihinde bir ilk" olarak nitelendirilen resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Fas'a "iki ülke tarihinde bir ilk" olarak nitelendirilen resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kohavi, üç gün sürecek ziyaret için pazartesi akşamı Fas'ın başkenti Rabat'a ulaştı.

Kohavi'nin, Rabat ziyareti kapsamında Fas Savunma Bakanlığından sorumlu Bakan Abdullatif Ludeyi, Kraliyet Ordusu Genel Müfettişi Korgeneral Bilhayr Faruk ve diğer güvenlik yetkilileriyle görüşeceği aktarıldı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kohavi'nin Fas ziyareti "iki ülke için tarihi bir gelişme" şeklinde tanımlandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, "Kohavi'nin, Rabat temasları kapsamında, karşılıklı askeri ve güvenlik ilişkilerini geliştirmek ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu azaltmak için bölgesel iş birliği konularını ele alacağı" paylaşıldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, 2020'de iki ülke arasında varılan diplomatik ilişkilerin tesisine ilişkin anlaşmanın ardından Fas, Temmuz 2021'de İsrail'deki ortak komando askeri tatbikatına katıldı.

İki ülke arasında Kasım 2021'de askeri ve güvenlik iş birliği mutabakat muhtırası imzalandığına dikkati çekilen haberde, Fas'tan yüksek rütbeli askerlerin bir yıllık ortak çalışma programını görüşmek üzere geçen ay İsrail'e geldiği aktarıldı.

İsrail'in daha önce de casus yazılım programı Pegasus'un yanı sıra başka gelişmiş savunma sanayi ürünlerini Fas'a ihraç ettiği kaydedilen haberde, "iki ülke arasındaki ticaretin hızla artmasının beklendiği ve İsrailli iki hava yolu şirketinin Fas'ın Marakeş kentine direkt uçuşlarının başladığı" belirtildi.

Fas-İsrail ilişkilerinde ivme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

Anlaşmaların ardından, İsrail'den aralarında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın da yer aldığı çok sayıda üst düzey isim Rabat'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsrail, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İsrail Genelkurmay Başkanı, askeri ilişkileri geliştirmek için Fas'ta - Son Dakika

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