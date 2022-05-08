- İsrail güçleri, saldırıyla ilgili 2 Filistinliyi tutukladı

TEL AVİV - İsrail, geçtiğimiz Perşembe günü 3 İsrailliyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan 2 Filistinlinin tutuklandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail polisi tarafından, geçtiğimiz Perşembe günü ülkenin doğusundaki Elad kentindeki bir saldırıda 3 İsrailliyi öldürdüğü iddia edilen 2 Filistinli hakkında ortak açıklama yapıldı. Açıklamada 3 İsrailliyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan 19 yaşındaki As'ad Yousef As'ad al-Rifa ve 20 yaşındaki Subhi Emad Subhi Abu Shqeir'in tutuklandığı duyuruldu.

Elde edilen görüntülerde İsrail güçlerinin ormanlık bir alanda aranan 2 Filistinliye önce 'teslim olun' diye bağırdığı, daha sonra şahısları tutukladığı kaydedildi.