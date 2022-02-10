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Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

10.02.2022 16:47
Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin Nablus, Kudüs ve Beytüllahim kentlerinde 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İsrail güçleri 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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