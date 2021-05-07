İsrail polisi, Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bir sınır üssüne ateş açtıkları gerekçesiyle 2 Filistinliyi öldürdü, 1'ini de yaraladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Filistinlilere yönelik şiddeti giderek artıyor. Kudüs'te bulunan Şey Cerrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimcilerin iftar saatlerinde Filistinlilere yönelik şiddeti bugün Batı Şeria'da bir kez daha kendini gösterdi. İsrail polisi yaptığı yazılı açıklama ile Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında bulunan sınır polisine ait bir üsse 3 Filistinli tarafından ateş açıldığını iddia etti. Batı Şeria'da yaşanan olayda 2 Filistinlinin öldürüldüğü, 1'inin de yaraladığı kaydedildi. Yaralı Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken, Kudüs ve diğer kentlerde İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki şiddetin arttığı ifade edildi.

İsrail güçleri, 16 yaşındaki Filistinli öldürmüştü

Çarşamba akşamı İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odla köyüne baskın düzenlemişti. Yaşanan arbedede 16 yaşındaki Filistinli bir genç İsrail güçleri tarafından öldürülmüştü.

Öte yandan, İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'nda 13 Nisan'da barikatlar kurmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında günlerce şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ancak Filistinli gençler 25 Nisan'da barikatları kaldırmayı başarmıştı. - BATI ŞERİA