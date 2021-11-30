Son dakika haberleri! İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Batı Şeria'daki baskınlarda 14 kişinin, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.