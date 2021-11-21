İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

- İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

- İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın Silsile kapısında bugün silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle 42 yaşındaki Filistinli bir kişinin polis tarafından ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi. Olayda 2'si sivil, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan polislerden birinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail güçlerinin olayın ardından Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını girişlere kapattığı belirtildi.

Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi

Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!

Bahar Candan karakolluk oldu