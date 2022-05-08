Son dakika haberleri | İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

08.05.2022 21:39
Son dakika haberleri | İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

Son dakika haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinlinin, Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

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Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü - Son Dakika


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