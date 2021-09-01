Son dakika haberleri... İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı - Son Dakika

- İsrail güçleri Kudüs'te okula baskın yaparak müdürü gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'te Genç Müslüman Kadınlar okuluna baskın düzenleyerek müdürü gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'teki Wadi al-Joz bölgesinde "Genç Müslüman Kadınlar" okuluna baskın gerçekleştirdi. Kudüs'teki Eğitim Ofisi Halkla İlişkiler Müdürü Rania Asila yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin baskında okul müdürü İkram Al-Wahidi'yi ve okulun öğrenci faaliyetleri çalışanı Rana Obeidat'ı gözaltına aldığını bildirdi. Baskın sırasında İsrail güçlerinin bazı dosyalara ve bilgisayarlara el koyduğunu aktaran Asila, Wahidi ve Obeidat'ın gözaltına alınma nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.