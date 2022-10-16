Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinli genç, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerlerinin bu sabah Selfit kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 30 yaşındaki Mücahid Davud'un cenazesi, ailesinin evinden kaldırılarak, Selfit'e bağlı Garave Beni Hasan Köyü'nde toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Garave Beni Hasan Köyü'ne baskını sırasında göğsünden yaralanan Mücahid Davud'un öldüğü duyurulmuştu.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.
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