Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 1 Filistinli çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 1 Filistinli çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı

13.04.2022 22:20
Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 1 Filistinli çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytüllahim kentlerindeki baskınlarında 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 1 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytüllahim kentlerindeki baskınlarında 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 1 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine düzenlediği saldırıda 14 yaşında Filistinli çocuğun gerçek mermiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytüllahim kentine bağlı Husan beldesinde Filistinli bir çocuğa ateş açtı. Tanıklar Filistinli çocuğun saldırıda yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ramallah kentinde iki baskın

Ramallah'taki görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, kentin kuzeyindeki Kuber kasabasına baskın düzenlediğini ifade etti.

Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail güçlerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda Filistinlilere karşı kullandığı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası neticesinde 1 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail basınındaki haberlerde de ordu ve özel kuvvetlerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesinde, Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir grubun bulunduğu evi kuşattığı aktarıldı.

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Beytüllahim, Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında 1 Filistinli çocuk öldü, 1 kişi de yaralandı - Son Dakika


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