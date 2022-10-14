Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

14.10.2022 16:31
Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika habere göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinli genç, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında hayatını kaybeden Filistinli genç, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin Cenin'e sabah düzenlediği baskında öldürdüğü 20 yaşındaki Metin Dabaya'nın cenazesi, kentteki ailesinin evinden kaldırılarak toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan yüzlerce Filistinli, İsrail'in ihlallerini sloganlar atarak protesto etti.

Filistin'den İsrail'in suçlarına kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Dabaya'nın öldürülmesini kınayan açıklamasında, "Filistin halkına yönelik işlenen suçlar ve infazlarla tansiyonu yükseltme, İsrail'deki koalisyon hükümetinin kendi iç krizlerini Filistin sahasına taşıyan siyasi planların açık kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yanı sıra dünyadaki ulusal mahkemeler düzeyinde İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların takipçileri olduklarına işaret edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğü, 6'sının yaralandığı belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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