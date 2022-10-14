İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs 'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin Cenin'de öldürdüğü Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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