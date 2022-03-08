Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

08.03.2022 20:41
Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önceki gün İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Yamin Nafiz Ceffal için cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te önceki gün İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Filistinli Yamin Nafiz Ceffal için cenaze töreni düzenlendi.

Tel Aviv yönetimi, 6 Mart'ta Doğu Kudüs'te bir askeri kontrol noktasında İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Ceffal'in naaşını iki gün sonra ailesine teslim etti.

Acılı aile Ceffal'in cenazesini İsrail'e ait Ez-Zaim kontrol noktasında teslim aldıktan sonra gerekli işlemlerin yapılması için Eriha Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastaneden Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'ndeki evine getirilen Ceffal'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Selahaddin Eyyubi Camisi'ne götürüldü.

Çok sayıda Filistinlinin katıldığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Ceffal'in Filistin bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Ebu Dis Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından 6 Mart'ta yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki Yamin Nafiz Ceffal, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise askeri kontrol noktasına "molotofkokteyli attığı" iddia edilen iki kişiye ateş açıldığı, bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiği diğerinin ise kaçtığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli çocuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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