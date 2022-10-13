Son dakika haberleri... İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklu açlık grevini askıya aldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklu açlık grevini askıya aldı

13.10.2022 17:30
Son dakika haberleri... İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklu açlık grevini askıya aldı

Son dakika gündem haberi... İsrail cezaevlerinde 19 günden bu yana açlık grevi yapan 30 Filistinli idari tutuklunun grevlerini askıya aldığı bildirildi.

İsrail cezaevlerinde 19 günden bu yana açlık grevi yapan 30 Filistinli idari tutuklunun grevlerini askıya aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, Damir Esirleri Koruma Kurumu ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Yüksek Kurulu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklunun, 19 gün süren açlık grevlerini askıya aldıkları kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen idari tutuklular, "seslerini dünyaya duyurduktan sonra açlık grevindekilerin dosyalarının ele alınmasına fırsat vermek için grevi askıya alıklarını" vurguladı.

Tutuklular ayrıca "İsrail'in uyguladığı idari tutukluluk politikasına karşı çıkmaya devam edeceklerini" kaydetti.

Filistinli tutukluların açlık grevi

İsrail'in Ofer Cezaevindeki 30 Filistinli tutuklu, 25 Eylül'de Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu 30 Filistinli, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı çıkarak, "özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmak istediklerini" açıklamıştı.

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 780'i "idari tutuklu" 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

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Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklu açlık grevini askıya aldı - Son Dakika

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