Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... İsrail hapishanelerindeki 30 Filistinli idari tutuklu açlık grevini askıya aldı - Son Dakika

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