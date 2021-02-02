Son dakika haberleri... İsrail ile Fas dışişleri bakanları telefonda görüştü - Son Dakika

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ashkenazi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Faslı meslektaşım Nasır Burita dostane ve sıcak ilk sohbetimizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Fas ile İsrail arasındaki anlaşmaların hızlı şekilde uygulanması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Ashkenazi, görüşmede ayrıca ikili işbirliğinin artırılması ile daha geniş bölgesel meselelerin ele alındığını aktardı.

Fas, ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan'ın ardından İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

İsrail ile Fas arasında diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında Aralık 2020'de 4 anlaşmaya varılmıştı.