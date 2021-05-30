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Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: "Gidecek başka yerim yok" - Son Dakika

Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: "Gidecek başka yerim yok"

30.05.2021 16:59
Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat:

Son dakika haberleri... İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yıkılan evinin enkazında yaşamak zorunda kalan Arafat Zavaria, gidecek başka yeri olmadığını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yıkılan evinin enkazında yaşamak zorunda kalan Arafat Zavaria, gidecek başka yeri olmadığını söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi, Birleşmiş Milletlere göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü.

İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda en fazla yıkım Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesi, 12 Mayıs sabahı İsrail hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırıda 35'ten fazla konutun bulunduğu ve 50'den fazla ailenin yaşadığı 9 bina yerle bir edildi.

Evleri yıkılan ailelerden bir kısmı çevredeki okullara, bir kısmı da akrabalarının yanına sığındı.

Gidecek yerleri olmayan bazı Filistinliler ise kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Evleri yıkılan Filistinliler, geriye kalan enkazı kendi imkanlarıyla kaldırmaya uğraşıyor.

Bazıları da demir ve beton yığınları arasından birkaç eşyasını kurtarmaya çabalıyor.

İsrail'e inat hayata tutunmanın savaşını veriyorlar

Evleri yıkılan ve yerlerinden olan Beyt Lahiya'daki Filistinliler, Gazze'nin tamamında olduğu gibi dört elle hayata tutunma çabası içinde.

Yıkılan binalardan birinin girişinde berber dükkanı bulunan Abdullah Zavaria, kurtarabildiği bir ayna ve birkaç aletle mesleğini icra etmeye çalışıyor.

"Burada yaşayanların tamamı sivil"

İsrail saldırısında yıkılan evinin enkazında yaşama tutunmaya çalışan Arafat Zavaria, AA muhabirine, yaşadıklarını ve içinde bulundukları durumu anlattı.

Zavaria, ailesini evsiz bırakan İsrail saldırısının ardından eşi ve 4 çocuğunu akrabalarının yanına gönderdiğini, kendisinin ise evinin enkazında kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail bombalarının hedefi olan, evinin de bulunduğu alanın tamamen sivil yerleşim bölgesi olduğunu dile getiren Zavaria, şunları kaydetti:

"Döndüğümüzde, evlerimiz yoktu. Yerle bir olmuştu. Rastgele vurulmuşlar, vahşice saldırmışlar. Burada yaşayanların tamamı sivil, evlerinde güven içinde oturan insanlardı. Burayı vurmaları için hiçbir gerekçe yoktu. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. İşgalci İsrail ordusunun bu suçu işlemek için elindeki gerekçesi nedir bilmiyoruz."

Hiçbir uyarı atışı yapılmadan bombalanmış

Evinin yıkıldığı saldırının 12 Mayıs sabahında gerçekleştirildiğini belirten Zavaria, "Hiçbir uyarı ateşi olmaksızın hedef alındı. Bir anda evlerimiz başlarımızın üstüne yıkıldı. Enkazın altından 8 şehit ve 40'tan fazla yaralı çıkardık. Komşum Et-Tanani ailesi nüfus kayıtlarından tamamen silindi. Rafet et-Tanani ve eşi ile en büyüğü 6 yaşında olmak üzere 4 çocuğu hep birlikte yok edildiler." ifadelerini kullandı.

"Evimi yeniden inşa etme imkanım yok"

Beyt Lahiya'daki saldırılar nedeniyle 50'den fazla ailenin evsiz kaldığını kaydeden Zavaria, şöyle devam etti:

"Sizin de gördüğünüz gibi evlerimizin enkazı üzerinde çadır kurmak zorunda kaldık. Gidecek başka yerim yok, Allah bize bir çıkış kapısı gösterene kadar bu çadırlarda kalacağız. Durumumuz çok zor, evimi yeniden inşa etmek ya da ev kiralayabilmek için bir imkanım yok. Yine buradaki binaların altında daha önce çalıştığım işyerleri de yerle bir oldu. Başka bir yerde yaşamak için de hiçbir gelir kaynağım kalmadı. Buraya çadır kurmak ve içinde yaşamak zorunda kaldım."

"Gazze'de güvende kimse kalmadı"

Zavaria, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları "tarihte benzeri yaşanmamış bir iğrençlik ve korkunç bir durum" olarak tanımladı.

Uluslararası kamuoyundan Filistin toplumuna merhamet ve şefkatle bakmasını isteyen Zavaria, "Gazze'de evlerinde yaşayan siviller olarak, birilerinin bizi böylesi bir işgalden ve böylesi barbarlıktan korumasını istiyoruz. Gazze'de güven içinde olan kimse kalmadı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: Gidecek başka yerim yok
Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: Gidecek başka yerim yok
Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: Gidecek başka yerim yok
Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: Gidecek başka yerim yok
Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: Gidecek başka yerim yok

İsrail, konut, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İsrail'in bombaladığı evinin enkazında yaşayan Gazzeli Arafat: 'Gidecek başka yerim yok' - Son Dakika


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