Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

26.05.2021 16:30

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail saldırılarında enkaza dönen evlerden detaylar Filistinli kız çocuğu Sema Nusayr ile röportaj Filistinli kız çocuğu Emel Nusayr ile röportaj İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor Gazzeli 11 yaşındaki İbrahim...

İsrail saldırılarında enkaza dönen evlerden detaylar

Filistinli kız çocuğu Sema Nusayr ile röportaj

Filistinli kız çocuğu Emel Nusayr ile röportaj İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

Gazzeli 11 yaşındaki İbrahim Nusayr:

"Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu"

MUHAMMED EBU DUN - İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda evleri yıkılarak enkaz altında kalan çocuklar, mucizevi şekilde kurtulsalar da yaşadıkları korku dolu anların etkilerini taşıyor.

Gazzeli İbrahim Nusayr (11), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlediği saldırıda evlerinin de isabet alınarak başlarına yıkıldığını söyledi.

Saldırıdan kurtulan Nusayr, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Siyonistlerin uçakları evleri haber vermeden bombaladı. Evlerin içinde çocuklar, kadınlar, erkekler ve yaşlılar vardı. Evin enkazı başımıza döküldü ve her taraf toz duman oldu. Durum çok korkutucuydu. Bir anda her yer zifiri karanlık olmuştu ve kurtulmak zor olduğu için herkes kelime-i şehadet getiriyordu."

Saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra aileden bir kişinin enkazın altından çıkacak küçük bir yer bulduğunu ve oradaki herkesin buradan çıktığını kaydeden Nusayr, saldırı anında evde yaklaşık 30 kişinin bulunduğunu ifade etti.

"Korkunç gece"

Nusayr, o gecenin çok korkunç bir gece olduğunu, yıkılan evlerinin enkazından çıkmayı başardıktan sonra çıplak ayakla yürüyerek yakındaki hastaneye sığındıklarını belirterek, hastaneye giderken İsrail uçaklarının attığı füzelerin yakınlarına düşmesi sonucu korkulu anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Nusayr, tüm dünyaya, Filistin halkına yönelik saldırılar nedeniyle dolayı İsrail'i yargılamaları çağrısında bulundu.

Mucizevi kurtuluş

Filistinli kız çocuğu Luma Sehvil (14) de saldırıdan sonra gece yarısına kadar evde kaldıklarını, farklı bölgelere şiddetli saldırıların düzenlendiğini ve herkesin korkulu anlar yaşadığını ifade etti.

Annesi ve İsrail'in saldırılarından kaçarak kendilerine sığınan teyzelerinin evde bulunan çocukları sakinleştirmeye çalıştığını, saldırı seslerinin kısa süreliğine kesildikten sonra saldırıların daha şiddetli bir şekilde tekrar başladığını aktaran Sehvil, saldırıdan mucizevi bir şekilde kurtulduklarını söyledi.

UNRWA okullarına sığındılar

Sema Nusayr (10) da her yere şarapnel parçaları savrulduğunu ve ateşkesten sonra eve döndüklerinde şarapnel parçalarını yataklarının üzerinde gördüklerini belirtti.

Nusayr, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Biz sokakta koşarken, babam yere düşeceğinden korkarak küçük kız kardeşimi kucağında taşıdı. Hastaneye ulaşana kadar hepimiz onun peşinden koştuk ve hastanede saatlerce kaldık."

Nusayr, daha sonra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait okullara yerleştiklerini ve orada birkaç gün kaldıktan sonra ateşkesin yürürlüğe girmesiyle evlerine döndüklerini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor

Röportaj, İsrail, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarından mucizevi şekilde kurtulan çocuklar yaşadıkları korkunç anları unutamıyor - Son Dakika


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