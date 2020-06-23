Son dakika haberleri! İsrail'in "ilhak" planı Batı Şeria'da protesto edildi - ERİHA
Son dakika haberi... Filistinli grupların çağrısıyla Batı Şeria'nın Eriha kentinin güney girişinde toplanan binlerce Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı gösteri düzenledi.
Filistinli grupların çağrısıyla Batı Şeria'nın Eriha kentinin güney girişinde toplanan binlerce Filistinli, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planına karşı gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:19 Kaynak: AA
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